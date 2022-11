USA dementują sensacyjne doniesienia. "To Zełenski decyduje"

Odnosząc się do niedawnych rozmów dyrektora CIA Billa Burnsa z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem w Stambule, Kirby stwierdził, że miały one na celu upewnienie się, by nie dochodziło do nieporozumień i by utrzymać linie komunikacji między USA i Rosją. Zaznaczył jednak, że USA nie będą rozmawiać z Rosją na temat wojny na Ukrainie bez udziału Kijowa.