Łukasz Szumowski zrezygnował. Eksperci mówią jednym głosem: to zły moment

Swoją opinię o decyzji ustępującego ministra zdrowia wyraził m.in. profesor Włodzimierz Gut. - Jeżeli takie decyzje zostały podjęte, były ku temu powody. Czy był to dobry pomysł w środku pandemii? Cóż, zazwyczaj tego typu problemami zajmują się zespoły, a nie pojedynczy ludzie - powiedział wirusolog.

Ekspert zauważa jednak, że "jak powstawała pandemia, to nikt nie wiedział, jak to się rozwinie". - Później mówili, że za dużo kupił, że złe kupił, że wszystko źle robi. Jakby mi tak ktoś mówił, to bym brzydko powiedział, żeby mnie pocałował tam, gdzie słońce nie dochodzi. Żyłem, kochałem i cierpiałem razem z wami, teraz mam dosyć i cierpcie sobie sami! - mówi profesor.