Łukasz Szumowski złożył dymisję. Stanisław Karczewski nowym ministrem zdrowia? "Polityk musi być gotowy do wszystkiego"

- Ławka rezerwowych jest bardzo długa w PiS, także decyzje na pewno zapadną niebawem - powiedział były marszałek Sejmu Stanisław Karczewski, pytany o to, czy to właśnie on obejmie stanowisko ministra zdrowia po Łukaszu Szumowskim.

Łukasz Szumowski złożył dymisję ze stanowiska ministra zdrowia. Jego następcą będzie Stanisław Karczewski? (East News)