Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Kto następcą?

- Dzisiaj uznałem, że to właściwie ten czas. Mamy zbudowany system, mamy system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów i dzięki szybkim decyzjom, udało się, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, tak jak to było w krajach Europe Zachodniej. Oczywiście mamy przyrosty zachorowań, ale mamy też gospodarkę, która funkcjonuje i będziemy mieć pieniądze na dalszą walkę i leczenie innych chorób - powiedział Łukasz Szumowski na konferencji.

Inni wymieniani kandydaci to poseł PiS Bolesław Piecha oraz Stanisław Karczewski, były wicemarszałek Senatu z zawodu chirurg. - Nie było takich propozycji, a jeśli by się pojawiły, to jestem gotów do rozmów - skomentował w rozmowie z dziennikarzami Stanisław Karczewski. Dodał, że lista potencjalnych kandydatów z PiS, którzy mogliby objąć ministerstwo zdrowia, jest długa.