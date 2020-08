Posłowie KO żądają dymisji Łukasza Szumowskiego. Ujawniają "nowe informacje o handlarzu bronią"

Polityk uważa, że rezygnacja Janusza Cieszyńskiego z funkcji wiceministra zdrowia to ucieczka z tonącego okrętu. Michał Szczerba zaapelował o dymisję Łukasza Szumowskiego. - To on odpowiada za wszystkie nieprawidłowości - powiedział. Podkreślił, że nie wyjaśniono m.in. kwestii umowy na zakup respiratorów.