Łukasz Mejza do dymisji? "To nie podlega dyskusji"

Posłanka zwraca uwagę na to, że Mejza trafił do Ministerstwa Sportu po to, by zapewnić Zjednoczonej Prawicy większość w parlamencie. Dlatego jego przeszłość i związki ze sportem zeszły na dalszy plan. - Nie wiem, jakim cudem ten pan został wiceministrem sportu. To tylko kwestia partyjnego rozdawnictwa stołków i forma przekupstwa. To samo tyczy się ministra Bortniczuka, który również ma związków ze sportem. Ministerstwo Sportu pod tym względem ma pecha do ministrów - ocenia Marczułajtis-Walczak.