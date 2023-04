"Ludzie zaczynają być zniechęceni sporami w opozycji". Danuta Huebner dla WP

Obawiam się, powiem brutalnie, że polskie władze będą chciały zrzucić odpowiedzialność na stronę ukraińską i domagać się, by to sam Zełenski rozwiązał ten problem. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że to nie napływ zboża z Ukrainy jest problemem, tylko fakt, że rząd polski nie potrafił doprowadzić do tego, by to zboże było transportowane dalej, poza granice naszego kraju. Obecna władza tego nie dopilnowała. Nie wiem, jakie interesy za tym stały i kto mógł na tym skorzystać. Ale złych intencji Ukrainy nie ma w tym żadnych.