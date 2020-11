Łódzkie. Nie żyje lekarz chory na koronawirusa

- Andrzej był jednym z jego założycieli. To był człowiek , który zarażał pozytywną energią, humorem i przekonaniem, że będzie dobrze. Wpływał dobrze nie tylko na pacjentów, ale całe swoje otoczenie w szpitalu - wspomina Wojciech Ordon, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w wieluńskim szpitalu w rozmowie z TVN24.

- Wiedział, na co się pisze, jako specjalista był doskonale świadomy tego, jakie jest zagrożenie. Ale to był człowiek przekonany, że musi robić to, co umie robić najlepiej: pomagać ludziom - dodał dyrektor Ordon.