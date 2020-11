Koronawirus zmutował w norkach? Epidemiolodzy: nie ma na to dowodu

Koronawirus. "Norka jest jednym z najbezpieczniejszych zwierząt"

Koronawirus. Dr Jakubowski: należy wpisać SARS-CoV-2 nie ma na liście chorób zakaźnych zwierząt

W ocenie dr. Jakubowskiego duńska decyzja o wybiciu norek nie ma podłoża merytorycznego, popartego nauką, ale jest decyzją polityczną. Jak przypomina, rządzące tam partie lewicowe od jakiegoś czasu dążyły do tego, by zlikwidować niektóre hodowle zwierząt. W ocenie dr. Jakubowskiego COVID-19 stał się więc okazją, by szybciej doprowadzić do likwidacji hodowli norek.