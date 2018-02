List otwarty dyplomatów do Andrzeja Dudy. Polska w najgorszej pozycji od 1989 roku

"Jako byli dyplomaci ostrzegamy: obecna polityka Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwość jest sprzeczna z polską racją stanu i wiedzie Państwo do katastrofy" – piszą dyplomaci w liście otwartym.

Byli ambasadorowie apelują do polityków obozu rządzącego o powrót do polityki proeuropejskiej, "zakończenie sztucznych sporów z sojusznikami" i "zaprzestani polityki wspierania sił skrajnych". Do prezydenta Andrzeja Dudy zwrócili się o zawetowanie ustawy o IPN, a do szefa MSZ Jacka Czaputowicza o przywrócenie profesjonalizmu.