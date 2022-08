Letnia fala koronawirusa hamuje. Nowe objawy COVID-19

Wiceminister zaapelował do Polaków, by w razie wystąpienia objawów COVID-19 zgłaszali się do lekarzy rodzinnych i nie unikali konsultacji medycznej. - Każdy przypadek jest inny, każdy ma inne schorzenia. Lekarzem, do którego powinniśmy udać się w pierwszej kolejności, jest lekarz rodzinny. On zna naszą historię leczenia - dodał.