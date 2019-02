Leszek Balcerowicz o rządzie PiS. "Morawiecki kłamie w każdej wypowiedzi"

Były wicepremier przekonuje, że najbliższe 12 miesięcy będzie najważniejsze od 1989 r. Warunkiem jest odwrócenie "ciężkiej choroby". Uważa też, że dotacja dla telewizji publicznej jest "haraczem nakładanym na ludzi".

Leszek Balcerowicz skomentował szeroką listę premierów i ministrów do PE. Przyznał, że nie różni się zbyt mocno z liderem SLD Włodzimierzem Cimoszewiczem . Oskarżył też PiS o stworzenie podziałów. - Nikt nie spodziewał się, że będziemy na marginesie Unii Europejskiej i blisko polexitu - powiedział na antenie Polsat News.

Były wicepremier przestrzegał też przed "wierzeniem kłamcom" i sugerował, że premier Mateusz Morawiecki mija się z prawdą w swoich wypowiedział. - Proszę przypomnieć sobie kto przed wyborami miał być ministrem obrony. Gdyby powiedzieli, że to Macierewicz a nie Gowin, to by przegrali - tłumaczył.