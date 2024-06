Lepienie produktu prezydentopodobnego [OPINIA]

Część wyborców Prawa i Sprawiedliwości niemal modli się, by kandydatem został Marek Magierowski, kończący właśnie swoją misję ambasadorską w USA. Człowiek oczytany, inteligentny, znający liczne języki obce w stopniu zawstydzającym nawet osoby sprawnie komunikujące się w zagranicznej mowie. Wydawałoby się, że stworzony do Pałacu. Pierwszy kłopot z Magierowskim polega jednak na tym, że — poza nieliczną w skali kraju bańką ludzi interesujących się polityką — nikt go nie zna, a rozpoznawalność polityka wcale nie tak łatwo zbudować. Drugi, z perspektywy partii — ciężko byłoby liczyć na to, że byłby uległy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Magierowski więc odpada, bo może i byłby dobrym materiałem na prezydenta Polski, to jest kiepskim materiałem na kandydata i prezydenta upartyjnionego.