"Przepaść". Jest jeden wielki przegrany nowego sondażu prezydenckiego

Ekspert wskazuje jednak na ograniczenia tej kandydatury i pytania, które stawia to przed PiS. - Morawiecki jest kandydatem, który daje PiS cel minimum, czyli awans do drugiej tury. Moim zdaniem daje on także jednak spektakularną porażkę w tej dogrywce. Wobec czego pojawia się pytanie o cel PiS - wskazuje prof. Chwedoruk.