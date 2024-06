Kogo widzi w roli nowego premiera? Morawiecki mówi o jednym nazwisku

Były premier dodał, że nawet jeżeli pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości (według założeń funduszu miały trafiać do ofiar przestępstw) zostały przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne czy szpitale, to nadal były to cele publiczne. - Moja wiara w słowa ministra Adama Bodnara jest umiarkowana. Nie będę komentował, dopóki nie zobaczę dowodów - dodał polityk PiS. Przy czym trzeba dodać, że to nie samo finansowanie OSP jest problemem, a fakty wykorzystywania tego finansowania do budowania pozycji politycznej. Środki były kierowane najczęściej tam, gdzie o polityczne poparcie walczyli politycy Suwerennej Polski - a to jej przedstawiciele byli odpowiedzialni za funkcjonowanie programu.