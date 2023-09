Lekcje w tunelach metra. Nowy rok szkolny w Ukrainie

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny w ogarniętej wojną Ukrainie? - Było sporo dyskusji w każdym mieście i na poziomie państwowym, czy warto, by dzieci poszły do szkoły w normalnym trybie. Podjęto takie decyzje nawet blisko granicy z Rosją. Charków ma duże metro. Powstała specjalna szkoła w metrze, by uczniowie mogli tam być w czasie alarmu przeciwlotniczego - relacjonował w programie "Newsroom WP" dziennikarz telewizji Ukraina 24 Ołeh Biłecki. - W większości regionów są normalne zajęcia, choć każda szkoła musi mieć schron, do którego uczniowie i nauczyciele idą podczas alarmów. Trudno sobie wyobrazić normalny rok szkolny w obwodzie zaporoskim, w którym miasta są ciągle ostrzeliwane. Pytałem znajomych o życie w mniejszych miejscowościach. Nie wszędzie ten rok szkolny został normalnie rozpoczęty. Już mieliśmy przypadki rozmieszczenia systemów rakietowych blisko szkół - dodał ukraiński dziennikarz. Wspominał relacje nauczycieli, którzy odwiedzali zrujnowane szkoły. Jak mówił, nauczyciele po rozpoczęciu inwazji byli ścigani i zmuszani do współpracy przez Rosjan. Najeźdźcy niszczyli książki z ukraińską literaturą. Część dzieci uczy się online. Nauczyciele rozmawiają z uczniami o kwestiach bezpieczeństwa. Uczniowie poza plecakami z przyborami szkolnymi noszą ze sobą torby z wyposażeniem na wypadek alarmu przeciwlotniczego. W szkołach działają psychologowie, choć nie wszędzie jest to możliwe. Problem braku psychologów jest widoczny na wsiach. Z ukraińskim dziennikarzem rozmawiał Paweł Pawłowski.