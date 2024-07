Lawina odszkodowań może zatopić szpitale. Pielęgniarki idą po miliony

Suma wszystkich roszczeń pielęgniarek w jego przypadku to aż około 900 tys. zł. Dla małego szpitala powiatowego to potężna kwota. Dyrektor przyznaje, że gdy będzie musiał wysupłać ze szpitalnego konta taką sumę, to będzie namawiał pielęgniarki do rozłożenia wypłat na raty.