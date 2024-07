Wrzucą im blok między domy. Tak urząd to "dziwnie zaplanował"

To, co również ich niepokoi, to kwestia dojazdu do nowego bloku. Blok powstanie przy ul. Rumiankowej 3, ale dojazd do niego jest od ulicy Kminkowej. Dlatego mieszkańcy złożyli swoje krytyczne uwagi do urzędu miasta. Napisali, że "planowane zmiany budzą ogromny niepokój". "Uprzejmie prosimy o wsparcie w zmianie projektu na zabudowę jednorodzinną lub szeregową" - zaapelowali.