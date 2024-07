Wojna w PO o stanowiska i władzę. "Wyszedł z zaciśniętymi zębami"

Kością niezgody stało się też stanowisko dyrektora delegatury lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Żmijan miał zarekomendować Andrzeja Mironiuka. To członek PO z Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie mieszka również sam Żmijan. W ostatnich wyborach samorządowych kandydował na burmistrza miasta, ale nie wszedł do drugiej tury. W maju wygrał konkurs na stanowisko wizytatora w kuratorium. W planach miał być szybki awans na dyrektora, ale na drodze stanął wojewoda, który miał się nie zgodzić na jego nominację bez konkursu - wynika z naszych informacji. W tej chwili konkurs trwa, zgłosiły się do niego trzy osoby.