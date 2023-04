Laptopy dla czwartoklasistów. Minister cyfryzacji zdradził szczegóły

Deklaracja ta spotkała się z odpowiedzią Janusza Cieszyńskiego, który za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśnił, że zarówno informacja przekazana przez niego, jak i przedstawiciela firmy jest prawdziwa. "To, co napisałem, jest prawdą. Najkorzystniejsza złożona oferta jest od x-kom. Ale prawdą jest też to, co mówi przedstawiciel firmy - to nie jest ostatni krok tego przetargu. O wszystkich kolejnych będziemy informować na bieżąco".