Kwaśniewski: Putin ma obsesję. Chce całej Ukrainy

- Mówiłem o tym zawsze, z moich rozmów z nim wynikało, że on ma obsesję. W tej obsesji, szczególnie po zatonięciu krążownika (Moskwa - red.), co on traktuje jako kwestię honorową, obawiam się, że przede wszystkim Rosja nie jest zainteresowana żadnym układem pokojowym i będzie atakować dalej Ukrainę - stwierdził były prezydent.