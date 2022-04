Wizjonerskie słowa Lecha Kaczyńskiego. "To dramatycznie trafna przestroga i prognoza, którą Zachód zignorował"

Michał Kamiński: To są widoki, które zostaną ze mną do końca życia. Cokolwiek bym nie obejrzał, nie przeczytał, nie mogłem być przygotowany na to, co zobaczyłem. Mijałem bok cerkwi, za sekundę widziałem rozkopany grób, a w nim parędziesiąt ciał. Na to nie można być gotowym. To obrazy, które mnie prześladują. Od dwóch nocy gorzej śpię z tego powodu.