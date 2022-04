Dr Maciej Lasek bezwzględny wobec tez Macierewicza. "Czego nie rozumie, zastępuje nowym wybuchem"

I przypomniał, że "przed tym lotniskiem znajdował się jar o głębokości ok. 50 metrów, co wprowadziło załogę w błąd". - Gdyby zastosowali się do normalnego standardu, który jest podstawą - nie zniża się bez widoczności ziemi niż minimum danego lotniska, to by do tej katastrofy nie doszło. Oni w tych warunkach zniżali się dalej. Ok. 40 metrów względem poziomu lotniska podjęli mocno spóźnioną decyzję o odejściu na drugi krąg - podkreślił.