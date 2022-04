Sukces 90 razy. Patron z Ukrainy potrafi wywęszyć śmierć

Patron przeczy przekonaniu, że do służby najlepiej predestynowane są owczarki niemieckie. To one najczęściej zasilają szeregi policji czy wojska, ale rasa jack russel terrier ma takie zalety, jak perfekcyjny węch, niewielkie rozmiary ciała i wysoka inteligencja, co sprawia, że psy te są doskonałymi tropicielami, szybko się ruszają, wejdą w niewielkie otwory, są lekkie i zwinne.