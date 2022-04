Poruszająca akcja pilotów z Ukrainy poniesie się po świecie

Ukraina wielokrotnie wzywała Zachód do dostarczenia jej myśliwców do obrony przed inwazją wojsk rosyjskich. Euronews, publikując apel ukraińskich pilotów o zapewnienie im sprzętu do walki z rosyjskim agresorem, przypomina, że na początku kwietnia amerykański aktor Sean Penn wezwał milionerów do zakupu samolotów dla ukraińskich sił powietrznych. Gwiazdor Hollywood jest przekonany, że zachodni miliarderzy mają możliwość zakończenia tej wojny.