Ksiądz z Łukowa skazany. Molestował pacjenta

Kapelan z lubelskiego Łukowa został skazany prawomocnym wyrokiem przed kilkoma laty. O sprawie zrobiło się głośno, gdy lokalni dziennikarze dotarli do akt. To, co zrobił 60-letni wtedy duchowny, budzi ogromne oburzenie.

Odrażające zachowanie kapelana z Łukowa (iStock.com)

Kapelan zakradł się do półprzytomnego, będącego się pod wpływem leków pooperacyjnych, pacjenta. Mężczyzna, z unieruchomionymi kończynami i z drenami w ciele, nie mógł bronić się przed duchownym, który masturbował się w jego obecności.

Sprawą zajęła się prokuratura - ksiądz został oskarżony, a w 2017 r. Sąd Rejonowy w Łukowie skazał go na 2 lata więzienia i zapłacenie 15 tysięcy złotych molestowanemu pacjentowi. Stanisław B. nie zgodził się z tym wyrokiem i z pomocą adwokata udało mu się wywalczyć zawieszenie wykonania kary więzienia na 5 lat.

Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy Łuków znalazł się na "Mapie kościelnej pedofilii w Polsce", tworzonej na bieżąco przez fundację Nie lękajcie się. Dziennikarze z lokalnego pisma "Wspólnota" dotarli do wyroku i uzasadnienia sądu.

Ksiądz początkowo został przeniesiony do szpitala w Radzyniu Podlaskim, a w 2016 roku odsunięty od posługi kapłańskiej. Przebywa w domu księży emerytów i czeka na decyzję biskupa.