Ponad 100 księży oskarżonych o molestowanie dzieci w diecezji Brooklyn

Diecezja brooklińska ujawniła listę księży oskarżonych o molestowanie seksualne dzieci. Duchowni pracowali w parafiach i szkołach. Listę nazwisk opublikował Nicholas DiMarzio, biskup Brooklynu.

Ponad 100 księży, którzy zostali oskarżeni o molestowanie, to duchowni pracujący w parafiach na terenie diecezji, a także w szkołach, takich jak Cathedral Preparatory, Christ the King, St. Francis Preparatory - informuje "The New York Times".