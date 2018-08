USA. Koniec ogromnego śledztwa ws. pedofilii w Kościele. "300 księży, 1000 ofiar"

Prokurator generalny stanu Pensylwania ujawnił raport z wielkiego śledztwa ws. pedofilii w Kościele. Obejmuje okres 70 lat, podczas których ponad 300 księży zostało oskarżonych o molestowanie ponad 1000 dzieci. Ofiar mogło być jednak znacznie więcej.

Raport o pedofilii wśród duchownych z Pensylwanii przygotowała tzw. wielka ława przysięgłych. To instytucja, która może prowadzić własne śledztwo, przesłuchiwać świadków, żądać dostępu do dokumentów, publikować swoje ustalenia i oceniać, czy powinny być one podstawą do wszczęcia procedur karnych. Na konferencji prasowej prokurator generalny Pensylwanii Josh Shapiro nazwał dokument "największym, najbardziej wszechstronnym" o molestowaniu seksualnym przez księży, jaki kiedykolwiek stworzono w Stanach Zjednoczonych.