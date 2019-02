Francuski Kościół zapłaci ofiarom molestowania. Program będzie kosztowny

Francuscy biskupi przyznają rekompensatę finansową ofiarom molestowania. Na wypłatę pieniędzy mogą liczyć także ci poszkodowani, których sprawy według francuskiego prawa uległy przedawnieniu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Francuscy biskupi zamierzają zmienić przepisy dot. ścigania molestowania w Kościele (iStock.com)

- Co do zasady zgodziliśmy się uczynić gest finansowy - powiedział Vincent Neymon, dyrektor ds. komunikacji francuskiej Konferencji Episkopatu w wywiadzie dla agencji Associated Press. Duchowny ma nadzieję, że regulacje w tej sprawie uda się wprowadzić najpóźniej za rok.

Neymon tłumaczył, że nowe przepisy były konsultowane ze Szwajcarami, Belgami, Amerykanami i Irlandczykami, którzy wdrożyli podobne programy w minionych latach. Wskazał też na potrzebę zapewnienia finansowania programu odszkodowań, by nie ogłaszać czegoś, czego nie da się zrealizować. - Francuski Kościół jest biedny i musimy liczyć każdy grosz - stwierdził.

O przeprowadzenie koniecznych zmian w prawie kanonicznym francuscy duchowni wystąpią do papieża Franciszka podczas trwającego do niedzieli szczytu ws. walki z pedofilią w Kościele. Chodzi o zniesienie przedawnienia (obecnie jest to 20 lat po ukończeniu przez ofiarę 18. roku życia), aby Kongregacja Nauki Wiary mogła badać także starsze przypadki.

Jak wykazało śledztwo portalu Mediapart, we francuskim Kościele przez ostatnie lata doszło do co najmniej 342 przypadków molestowania, którego dopuściło się 34 księży. Mimo że przeciwko części z nich zapadły wyroki skazujące, francuscy biskupi byli oskarżani o tuszowanie przestępstw swoich podwładnych.

Z danych Konferencji Episkopatu Francji wynika, że w ostatnich dwóch latach 211 osób zgłosiło, że były ofiarami molestowania. W sześciu poprzednich latach były to 222 osoby. 75 przypadków zgłoszono prokuraturze, 10 sprawców usłyszało zarzuty.