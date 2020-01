Krzysztof Bosak "wysyła na emeryturę" Janusza Korwin-Mikkego

Elektorzy Konfederacji zdecydowali, że partię w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Krzysztof Bosak. To oznacza, że po raz pierwszy od 1995 roku o ten urząd nie będzie się ubiegał Janusz Korwin-Mikke. Zdaniem Bosaka to wynik naturalnego cyklu w życiu polityka.

Bosak odniósł się także do zarzutów Marka Jakubiaka, który stwierdził, że poseł Konfederacji "niczego w życiu nie osiągnął" i w związku z tym nie powinien zasiadać w Sejmie ani kandydować na prezydenta. - Cenię biznesowe osiągnięcia Jakubiaka, zapraszaliśmy go do prawyborów, ale nie stanął do rywalizacji. To naturalne, że kandydat spotyka się z krytyką, także złośliwą. Ja będę chciał się skupić na prezentowaniu poglądów politycznych - oświadczył.