Awantura o wynik prawyborów w Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke: Lepszy byłby Braun niż Bosak

W sobotę odbył się zjazd elektorów Konfederacji, który wybrał Krzysztofa Bosaka na kandydata rywalizującego w wyścigu o fotel prezydenta. W niedzielę okazało się, że kandydat narodowców wygrał, bo elektorzy partii Korwin zagłosowali na niego, a nie wiceprezesa swojej partii Artura Dziambora.

W czwartym głosowaniu odpadł Janusz Korwin-Mikke. W kolejnym najwięcej głosów zdobył Grzegorz Braun z Korony, na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Bosak , reprezentujący narodowe skrzydło Konfederacji. Odpadł też Artur Dziambor z partii Korwin . To oznacza, że nie poparł go lider partii Janusz Korwin-Mikke ani większość elektorów tego ugrupowania - podaje rp.pl.

Elektorzy partii KORWIN poparli Grzegorza Brauna, a nie Dziambora. Dlaczego? Wyjaśnia to Artur Dziambor na Facebooku.

"W piątek poprzedzający dzień finału odbyło się prezydium partii KORWiN, na którym część członków władz wysunęła żądanie, aby uchwalić poparcie dla Grzegorza Brauna, co oznaczałoby de facto rezygnację z walki o finał i przy okazji zmuszało mnie, bym w półfinale nie zagłosował sam na siebie. Ze względów oczywistych oznajmiłem, że nie godzę się na taką treść uchwały" - pisze wiceprzewodniczący partii.

Janusz Korwin-Mikke: Kolega wybrał wendetę

"Głosowanie, w którym trzeba było zdecydować się pomiędzy Grzegorzem Braunem, a Krzysztofem Bosakiem, nie było łatwe. Osobiście uznałem, że wybory prezydenckie to pojedynek, w którym konkretne poglądy mają o wiele mniejszy ciężar wagowy niż ogólny wizerunek. Potencjał Krzysztofa Bosaka do przekonania do Konfederacji nowych wyborców jest moim zdaniem większy niż Grzegorza Brauna" - dodaje polityk partii KORWIN.