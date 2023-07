Krzysztof Bondaryk niewinny. Jest decyzja sądu ws. byłego szefa ABW

Krzysztof Bondaryk niewinny

- W ustnym uzasadnieniu sąd całkowicie odrzucił apelację prokuratury. Argumentował, że zgromadzone dowody świadczą, że działania generała nie nosiły znamion przestępstwa. Oznacza to, że został on prawomocnie uniewinniony od zarzutów. Choć oczywiście musimy się spodziewać skargi kasacyjnej prokuratury do Sądu Najwyższego - mówił cytowany przez TVN24.pl mec. Michał Hajduk, prawnik gen. Bondaryka.