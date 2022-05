CBA bez Pegasusa? Były szef ABW: mogą mieć inny system

Gen. Bondaryk tłumaczy, że w Europie i poza nią można kupić pochodne systemu Pegasus. Podobne oprogramowanie tworzy się np. w Macedonii czy we Włoszech. - Są to podobne do Pegasusa rozwiązania w zakresie funkcji. Dobrych systemów nie ma dużo, ale następca Pegasusa już jest - stwierdził.