Kamiński kontra Banaś. Jest riposta prezesa NIK

Mariusz Kamiński donosi na kontrolerów NIK do marszałek Sejmu

Kamiński w piśmie wysłanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek zarzuca, że wątpliwości dotyczą już samego sposobu wszczęcia kontroli, bo stało się to z pominięciem szefa KPRM jako kierownika kontrolowanej jednostki. Minister poinformował, że kontrolerzy NIK "uporczywie żądali udostępnienia dokumentów niejawnych, często tych o najwyższej klauzuli tajności, do których dostępu zabrania im - jako osobom nieuprawnionym - ustawa o ochronie informacji niejawnych".