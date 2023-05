Uchylą immunitet prezesowi NIK? Sejmowa komisja jest za

Zieliński wyjaśnił, że prezes NIK złożył oświadczenie, że to on kierował samochodem. - Ponieważ brak jest procedur prawnych umożliwiających nałożenie mandatu karnego na kierującego pojazdem prezesa NIK, wobec powyższego Sejm musi zdecydować o uchyleniu immunitetu. Pan prezes NIK-u nie ma możliwości zrezygnowania z immunitetu, nawet gdyby chciał, bo przepisy na to nie pozwalają - wyjaśnił Zieliński.