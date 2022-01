Banaś idzie do sądu. Chodzi o dostęp do informacji niejawnych

Już w grudniu 2019 roku, gdy ABW rozpoczęło procedurę sprawdzającą, Departament Prawny Izby stwierdził, że prezes NIK korzysta z przepisów, które przyznają mu dostęp do tajemnic, nie w związku z procedurą ABW, ale z samego powodu powołania go na to stanowisko. Ustawa o dostępie do informacji niejawnych nie pozwala cofnąć dostępu najważniejszym osobom w państwie – takim jak marszałek Sejmu i Senatu, premier czy właśnie prezes NIK. Chodzi o to, żeby służby nie używały tego argumentu jako pretekstu do usuwania osób ze stanowiska.