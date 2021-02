ABW odebrała prezesowi NIK dostęp do tajemnic

To kolejna odsłona wojny Prawa i Sprawiedliwości z byłym ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. We wrześniu 2019 roku, miesiąc po objęciu przez Banasia funkcji prezesa NIK, magazyn śledczy Superwizjer TVN24 wyemitował reportaż sugerujący związki ”pancernego Mariana” ze światem przestępczym.

Mimo nacisków politycznych Banaś nie podał się do dymisji. W listopadzie 2019 roku CBA zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Banasia. Ten miał złożyć nieprawdziwe oświadczenie majątkowe, zataić część majątku i posiadać nieudokumentowane źródła dochodu.

Postępowanie sprawdzające ABW trwało rok

- ABW uznała, że istnieją wątpliwości co do poziomu życia prezesa NIK wyraźnie przewyższającego uzyskiwane dochody. W materiałach otrzymanych przez agencję z innych instytucji znalazła się informacja o 400 tysiącach złotych niewiadomego pochodzenia, niewykazanych przed fiskusem – mówi informator WP.

Prawnicy NIK: Banaś ma dostęp do tajemnic z racji zajmowanego stanowiska

Już w grudniu 2019 roku Departament Prawny Izby stwierdził, że prezes NIK korzysta z przepisów które przyznają mu dostęp do tajemnic, nie w związku z procedurą ABW, ale z samego powodu powołania na stanowisko. W związku z tym Banaś zachował dostęp do tajemnic, po wszczęciu postępowania sprawdzającego ABW, co było ewenementem. Według przepisów o tajemnicy państwowej, rozpoczęcie takiej procedury automatycznie zawiesza certyfikat bezpieczeństwa objętej nią osoby.