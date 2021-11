Kryzys na granicy. Kamiński: Nie musimy prosić o pomoc Frontexu

Jak podkreślił, jest to "bardzo duże przedsięwzięcie". - Za chwilę zaczynamy negocjacje z wybranymi firmami, liderami budownictwa w Polsce. To będzie około dziesięciu firm, z którymi rozpoczniemy rozmowę. (...) Jeszcze w grudniu przystąpimy do realnych prac, one będą postępowały bardzo szybko. To jest nasz priorytet, mamy zabezpieczone środki - zapewnił.