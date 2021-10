Mur na granicy zatrzyma każdą migrację. Zwierząt też

Co więcej, jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy, liczba osób nielegalnie przekraczających granicę może wzrosnąć. Świadczyć o tym mogą "dalsze działania strony białoruskiej o charakterze hybrydowym", jak np. "wyposażanie cudzoziemców chcących przekroczyć nielegalnie granicę w narzędzia do cięcia metalu, drabiny czy kładki". Na terenie Polski kwitnie także przemyt migrantów do krajów zachodnich. Więcej o tym procederze pisał w WP Patryk Michalski.