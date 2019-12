Krystian Markiewicz o projekcie PiS: to zamach konstytucyjny

Jest to wojna wypowiedziana prawom i wolnościom każdego z nas. Jest to kolejny duży krok w stronę wyprowadzenia Polski z UE. Kraj, w którym nie są respektowane prawa każdego przebywającego na jego terytorium, zarówno Polaka, jak i obywatela UE, nie może być członkiem UE - oceniła projekt PiS dotyczący dyscyplinowania sędziów Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

- Jeżeli te zmiany, które zostały w nocy zaproponowane przez posłów, którzy niewątpliwie zapiszą się czarnymi głoskami na kartach historii, zostaną uchwalone, to my nie będziemy mieli niezależnych sądów - stwierdził prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - To są zmiany, które likwidują trójpodział władzy w państwie. To są zmiany konstytucji, bez wprowadzania formalnych zmian konstytucyjnych - tłumaczył.

- Nie możemy pozwolić na to, by odebrano ludziom prawo do sądu, które jest gwarantem ich praw i wolności - mówił Markiewicz. -Z tego miejsca apeluję do wszystkich o solidarność, o to, by w tym trudnym okresie, 13 grudnia i pewnie w następnych dniach grudniowych, byśmy tę solidarność pokazywali, bo musimy obronić się przed tymi zmianami, musimy obronić się przed zamachem konstytucyjnym - dodał.