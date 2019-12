Ryszard Terlecki o pomyśle PiS ws. sędziów. "Opozycja jak zwykle łże"

Ryszard Terlecki reaguje na zarzuty ws. pomysłu PiS o karach dla sędziów. - Musimy zdyscyplinować nadzwyczajną kastę i to bardzo łagodny projekt, bardzo delikatny - tłumaczy wicemarszałek Sejmu.

- Autorstwa PiS chodzi wyłącznie o to, żeby sędziowie wydawali orzeczenia po myśli władzy - ocenił sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya na antenie TVN24. - To jest po prostu stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości - dodał. - Jeżeli wejdą w życie (proponowane przepisy ws. sędziów - przyp. red.), to mamy rzeczywiście już Turcję, nawet nie Białoruś - dodał. - Chodzi o to, żeby zamknąć sędziom usta - podkreślił Tuleya.