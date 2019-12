Igor Tuleya o pomyśle PiS: to jest po prostu stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości

W projekcie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS chodzi wyłącznie o to, żeby sędziowie wydawali orzeczenia po myśli władzy - ocenił sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya.

W czwartek PiS złożyło projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów, który zkałada m.in. sankcje

Zdaniem polityków partii rządzącej to odpowiedź na ostatnie działania sędziów przeciwnych reformie sądownictwa

Do sprawy odniósł się sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya - To jest po prostu stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości - dodał sędzia Tuleya. - Jeżeli wejdą w życie (proponowane przepisy ws. sędziów - przyp. red.), to mamy rzeczywiście już Turcję, nawet nie Białoruś - dodał. - Chodzi o to, żeby zamknąć sędziom usta - podkreślił Tuleya.

Według niego, "chodzi wyłącznie o to, żeby sędziowie wydawali orzeczenia po myśli władzy". - To systemowy atak, a wszystkie zmiany sprowadzają się do tego, że "macie wydawać wyroki, jakie my sobie życzymy" - mówił na antenie TVN24.