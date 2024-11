Krwawy impas. Zdezerterowała jedna piąta ukraińskich żołnierzy

"Zwycięstwo Trumpa może jednak dać Zełenskiemu wyjście z tego, co w najlepszym razie wygląda jak krwawy impas, w najgorszym jak porażka" - pisze The Economist.

"Trump, choć transakcyjny w stylu politycznym, mógłby zaoferować Ukrainie alternatywne rozwiązania. W kampanii wyborczej obiecał zakończenie wojny w ciągu 24 godzin, choć nie jest jasne, jak miałby tego dokonać. Ukraina rozważa dwa możliwe scenariusze: zamrożenie konfliktu bez gwarancji bezpieczeństwa, co zaproponował J.D. Vance, lub bardziej preferowany przez Kijów plan Mike’a Pompeo, opierający się na wzmocnionym wsparciu militarnym i otwarciu drogi do NATO" - czytamy.

Prawdopodobne jest, że Ukraina będzie zmuszona wycofać się ze strategicznych obszarów wokół miasta Kurachowe w obwodzie donieckim, co mogłoby otworzyć Rosjanom drogę do "psychologicznie istotnego wkroczenia do obwodu dniepropietrowskiego do końca roku".