Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- Rosja nie tylko jest gotowa do negocjacji, ale na pewnym etapie – na samym początku tego konfliktu – prowadziła te rozmowy - powiedział Putin i przypomniał, że w marcu 2022 roku w Turcji wypracowano "wzajemnie akceptowalny dokument, parafowany przez stronę ukraińską" , lecz ostatecznie Kijów odrzucił go "na skutek zaleceń z zewnątrz".

Podkreślił, że z powodu wojny na Ukrainie kontakty Moskwy z tymi krajami zostały "sprowadzone do minimum" i określił jako "głęboko błędny" przyjęty przez niektóre państwa zachodnie "wrogi kurs eskalacji i przedłużania konfliktu w Ukrainie", który ma na celu "strategiczne osłabienie Rosji".

Putin dodał, że "nie dąży do konfrontacji" i wyraził nadzieję, że dyplomaci przyczynią się do kształtowania "obiektywnego obrazu" Rosji i jej polityki, a ich kraje powrócą do "logiki wzajemnie korzystnej współpracy".