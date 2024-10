Putin gotowy do "kompromisów" z Ukrainą. W tle zakazy z Chin i Turcji

Według "Financial Times", zakazem objęto 50 "wysokopriorytetowych" towarów, które USA, UE, Wielka Brytania i Japonia określiły jako krytycznie ważne dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Należą do nich m.in. zaawansowana elektronika, wykorzystywana w rakietach i dronach, systemach zdalnego sterowania, a także maszyny i inne urządzenia do produkcji broni.