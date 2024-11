Zełenski podkreślił, że docenia zaangażowanie prezydenta Trumpa w podejście "pokój przez siłę" w sprawach międzynarodowych. " To właśnie taka zasada może praktycznie przybliżyć sprawiedliwy pokój w Ukrainie. Mam nadzieję, że wdrożymy ją razem" - napisał.

Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że jeśli wygra wybory, powstrzyma wojnę w Ukrainie i może to zrobić nawet "w ciągu 24 godzin". W wywiadzie dla amerykańskiego "The Wall Street Journal" Trump oświadczył, że nawet ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny. "Władimirze, jeśli zaatakujesz Ukrainę, uderzę cię tak mocno, że nawet w to nie uwierzysz. Uderzę cię w sam środek piep*** Moskwy. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie chcę tego robić, ale nie mam wyboru" - miał powiedzieć Trump.