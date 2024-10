"Sytuacja groźna". Żołnierze Kijowa odmawiają walki?

"Busifikacja" odnosi się do masowego transportu żołnierzy podczas mobilizacji, często krytykowanego za chaos i brak organizacji, co negatywnie wpływa na skuteczność armii. Termin ten sugeruje, że mobilizacja odbywa się w sposób uproszczony i nieodpowiedzialny, co rodzi obawy o jakość i morale wojsk.