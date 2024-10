Rekordowe zdobycze Rosji. Front się załamał

"Front się załamał". Rosjanie weszli do Sełydowa

- Nie ujawnię tajemnicy wojskowej, jeśli powiem, że front się załamał. Niestety, Rosjanie weszli do Sełydowe i tam się umacniają. Myślę, że w najbliższym czasie otoczą go i całkowicie zdobędą, co da im taktyczny dostęp do Pokrowska. To bardzo złe dla nas - powiedział.