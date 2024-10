Kolejny kraj zaniepokojony. "NATO musi reagować"

Wojska północnokoreańskie mają być wsparciem dla Moskwy w walce z Ukraińcami. Już trafiły do obwodu kurskiego. Według NATO to "znacząca eskalacja" wojny. Prezydent Litwy zabrał głos. Stwierdził, że Sojusz musi reagować. - Niezdecydowanie prowadzi do eskalacji, a nie odwrotnie - podkreślił.