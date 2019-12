KRS i sędziowie Izby Dyscyplinarnej wydają oświadczenia. "Wyrok SN nie wiąże innych sądów"

Ciąg dalszy burzy o nową KRS i Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sędziowie Izby dyscyplinarnej oskarżają I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf o manipulację. KRS w wydanym oświadczeniu zwraca zaś uwagę, że wszelkie działania "podważające legalność powołanych sędziów godzą bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości, jak też niezawisłość sędziowską".

"Wzywamy Panią Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego do zaprzestania formułowania nieprawdziwych wypowiedzi dotyczących statusu Izby Dyscyplinarnej i jej sędziów oraz zobowiązania do tożsamych zachowań podległych jej służb prasowych" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez ośmiu z dziesięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Przypomnijmy, że we wtorek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. "W związku z wyrokiem SN z 5 grudnia br., w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce" - podkreśliła Gersdorf.